Academy, dalla scuola ai Mondiali

La Talent Academy, scuola di danza, recitazione e canto figlinese, fa incetta di allori con i propri giovanissimi artisti. Grandi soddisfazioni, tra l’altro, hanno ottenuto gli allievi dei corsi di musical che, dopo svariate selezioni, sono approdati al campionato nazionale ed europeo delle arti scenico-sportive che si è svolto al Lido di Ostia Antica, dal 2 al 13 luglio. I giovanissimi della scuola hanno gareggiato per 12 giorni consecutivi studiando, parallelamente, con importanti personaggi dello spettacolo che poi erano anche parte integrante della giuria: Raffaele Paganini, Maura Paparo, Federico Moccia, Garrison Rochelle, Grazia Di Michele, e altri nomi di spicco. Un impegno ripagato da un grande divertimento per allievi e insegnanti ma anche da grandi risultati con Christian Ridolfi, Caterina Rossetti, Giorgia Baldecchi, Azzurra Tellini e la Compagnia grande under 15 musical che hanno conquistato il podio. Un successo emozionante è arrivato ai campionati europei, vinti da Caterina Rossetti che ora può accedere ai campionati mondiali.