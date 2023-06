Abuso d’ufficio, reato controverso

Il disegno di legge Nordio prevede l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, il reato certamente più controverso tra i reati contro la pubblica amministrazione, che ha subito dal 1990 ad oggi tutta una serie di interventi che lo hanno completamente modificato rispetto all’ipotesi che era originaria.

Modifiche che sono state dettate proprio dalla necessità di limitare il campo di applicazione di questo reato per le interferenze che spesso sono negative sull’attività della pubblica amministrazione.

Proprio il grido di dolore, che è stato sollevato dalla stessa pubblica amministrazione, sul fatto che proprio il reato di abuso d’ufficio impedisca al pubblico ufficiale di agire serenamente nello svolgimento delle pubbliche funzioni, viene adesso raccolto dal legislatore che propone l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio.

Molte delle critiche avanzate sui riflessi negativi di questo reato, che spesso frena l’esercizio della gestione pubblica, sono da considerarsi condivisibili, ma non va dimenticato che il reato di abuso d’ufficio copre comunque varie responsabilità, anche quella della prevaricazione del pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio, arreca ad altri un danno ingiusto.

Numerosi sono gli esempi che si possono fare di prevaricazione del pubblico ufficiale, come nel caso di un pubblico ministero che procede ad un sequestro illegittimo per danneggiare il destinatario del sequestro e favorire altri, o come nel caso di un primario ospedaliero che impedisce, per ragioni personali, al suo assistente di svolgere l’attività operatoria per demansionarlo.

Questi comportamenti, la cui illegittimità non può essere messa in discussione, oggi ricadono nell’orbita del reato di abuso d’ufficio.

Si chiede al legislatore, che intende abrogare questo reato, quale sarebbe o sarà la collocazione di questi comportamenti una volta che spariranno dal panorama dell’illecito penale.

