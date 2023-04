Abusivi e bagarini Sos dall’Accademia "Facciamo il possibile ma i vigili dove sono?"

di Rossella Conte

Con il ritorno in massa dei turisti, sono tornati in forze anche loro, l’esercito di abusivi, esperti dell’elemosina insistente e naturalmente i bagarini, che fingono di essere personale ufficiale ma che quest’ anno sono molto più discreti per non dare troppo nell’occhio. Per avere una mappa dettagliata basta appostarsi davanti alla Galleria dell’Accademia che, nonostante gli impedimenti causati dai lavori, ha registrato solo nel 2022 1,5 milioni di ingressi.

"Siamo circondati da abusivi, venditori di stampe, persone che chiedono l’elemosina, bagarini e tanto altro. Non può più essere tollerata una situazione così nociva all’immagine della città". Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria dell’Accademia, non usa giri di parole. Negli anni scorsi è stata anche l’ideatrice di diverse campagne contro i bagarini, come quella dei ventagli gialli, distribuiti all’esterno del museo, con il richiamo, in italiano e in inglese, ‘Attenzione ai bagarini’, e l’indicazione dei prezzi ufficiali. "Con l’arrivo dei turisti si sono moltiplicati - sottolinea la direttrice -, queste persone seguono i flussi. Noi, all’interno del museo, stiamo facendo tutto il possibile per migliorare l’esperienza dei nostri visitatori con interventi anche importanti, ma lo spazio esterno non è di nostra competenza. Il Comune di Firenze deve attivarsi con maggiori controlli della polizia municipale. Anche i residenti non ne possono più".

Il riferimento è ai venditori di stampe che sono ovunque (ne contiamo almeno una decina) agli abusivi che spuntano a seconda del meteo, con l’ombrello in caso di pioggia o con i ventilatori portatili in caso di caldo, ma anche alle bande di borseggiatori e ai bagarini. Alcuni sono in divisa impeccabile tanto da essere scambiati per personale ufficiale altri in borghese. Tampinano le code dei visitatori e con la solita scusa "Se acquista da noi salta la fila" e rivendono i biglietti a prezzi maggiorati. "Noi ce la stiamo mettendo tutta con le campagne informative – aggiunge la direttrice -. Ma non basta anche perché una volta all’interno è troppo tardi: magari sono già caduti nella trappola dell’abusivo di turno".