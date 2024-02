Abusi su una donna in gravidanza. Settantenne a processo per violenza

L’ha trascinata e strattonata dentro al furgone e, con i pantaloni e gli slip abbassati, ha tentato di toccarla nelle parti intime. Quando la donna si è opposta con tutta la forza che aveva, l’anziano l’ha picchiata con un pugno sulla schiena e due sul volto. Una scena brutale avvenuta il primo novembre scorso a Prato dove la donna, italiana di 35 anni e incinta di 5 mesi, stava facendo una passeggiata. Il presunto molestatore è un anziano di 70 anni, residente a Signa, è stato rintracciato e arrestato (ai domiciliari) un mese dopo l’episodio. Ieri si è aperto il processo a suo carico, di fronte al gup Leonardo Chesi, per violenza sessuale aggravata. Ieri l’avvocato dell’imputato, Paolo Ceccherini, ha avanzato richiesta di perizia psichiatrica. Proposta alla quale gli avvocati di parte civile, Fabio Generini e Francesco Stefani, si sono opposti sostenendo che l’uomo ha la patente e fino a poco tempo prima aveva perfino il porto d’armi. Inoltre, durante l’interrogatorio di garanzia, il gip Malerba gli aveva chiesto apertamente se avesse problemi di salute o qualcosa di simile e l’indagato rispose che non aveva mai sofferto di nessuna patologia particolare. Il gup Chesi ha rigettato la richiesta di perizia psichiatrica che può essere disposta quando, comunque, ci sono dei segnali che potrebbero far pensare a disturbi psichici. L’imputato sarà giudicato in rito abbreviato e l’udienza è stata aggiornata al 9 aprile.

Secondo quanto ricostruito dalle polizia, la donna stava passeggiando da sola nelle strade dietro allo Sporting club. La donna si è seduta su una panchina per riposarsi. L’anziano l’ha vista, ha fermato il furgone su cui stava viaggiando ed è sceso. L’ha aggredita alle spalle e l’ha immobilizzata non curante dell’evidente stato di gravidanza. L’ha buttata dentro il furgone e ha cominciato a toccarla nelle parti intime fino a strapparle i pantaloni. La donna è riuscita a divincolarsi e a scappare. L’aggressore ha provato a fermarla tirandole i cazzotti e minacciandola: "Tr... ti ammazzo". Il pensionato, messo alle strette, è risalito sul furgone ed è fuggito.

La donna ha avuto la prontezza di prendere il numero di targa del furgone. E’ stata soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato un’ambulanza. La vittima è stata portata al pronto soccorso per accertamenti ed è stata refertata. Subito ha sporto denuncia. Agli inquirenti ha fornito l’identikit del suo aggressore e la targa, oltre a mostrare i pantaloni strappati. In poco tempo gli investigatori sono risaliti all’identità dell’anziano che effettivamente ha nelle sue disponibilità il furgone sul quale il molestatore è scappato. La Procura ha trattato il caso con la massima urgenza. La vittima ha riconosciuto con assoluta certezza il suo aguzzino. Quando l’uomo è stato arrestato ha negat. Ma la sicurezza con cui la donna lo ha riconosciuto e il numero di targa lo incastrano. Il pensionato è ancora a i domiciliari.

Laura Natoli