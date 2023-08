Abusi sessuali, casi in aumento "E si fa troppo poco per prevenirli"

di Lisa Ciardi

"Dopo la pausa della pandemia, legata anche al crollo del turismo e della movida, il numero di violenze sessuali è aumentato sensibilmente". A fare il punto della situazione fra Firenze e provincia è la dottoressa Valeria Dubini, referente aziendale del Codice rosa e direttrice delle attività consultoriali della Ausl Toscana Centro. Proprio dalla Toscana, e per l’esattezza da Grosseto, è infatti iniziata nel 2010 l’esperienza del Codice rosa, che prevede specifiche modalità di gestione dei casi di violenze e maltrattamenti da parte del personale dei pronto soccorso. Un modello che è stato esteso prima in tutta la Regione e poi a livello nazionale.

Anche di recente una ragazza australiana ha denunciato uno stupro in un locale cittadino. qual è la situazione a Firenze dal vostro punto di vista?

"Non semplice. Il Codice rosa, che si rivolge a donne (solitamente l’80% dei casi), uomini e minori, si occupa di gestire sia i maltrattamenti che le violenze sessuali: negli ultimi anni abbiamo registrato una maggior incidenza percentuale delle seconde".

Qual è stato l’aumento?

"La percentuale di violenze sessuali sul totale dei Codici rosa fiorentini è passata dal 10% del 2021 al 20% circa del 2022. Un dato che va letto con attenzione, perché potrebbe anche indicare una maggiore propensione a denunciare, ma che non ci fa stare tranquilli. L’ospedale con più casi è stato per anni Santa Maria Nuova, ma recentemente è stato superato da Torregalli, che ha uno specifico servizio ginecologico".

Di quali numeri si parla?

"Relativamente a Firenze e provincia, nei pronto soccorso della Ausl Toscana Centro (quindi escluso Careggi) nel 2022 abbiamo registrato 143 accessi in Codice rosa, 23 dei quali per violenze sessuali. Un numero molto alto anche considerando che nel 2021 le violenze sessuali erano state 25 in tutta la Ausl Toscana Centro, includendo quindi Prato e Pistoia".

Come leggete questi dati?

"Il crollo registrato durante il Covid si spiega facilmente con lo stop ai turisti, non raramente vittime di questi reati. Anche la minore mobilità e le uscite ridotte hanno inciso, portando i Codici rosa a concentrarsi nei maltrattamenti domestici. Nel 2021 abbiamo registrato una ripresa ma, ripeto, i dati 2022 mostrano un ulteriore incremento che va letto con attenzione".

Si fa abbastanza per prevenire le violenze sessuali?

"Si fa assolutamente troppo poco. Paesi un tempo più indietro dell’Italia, come la Spagna, hanno fatto enormi passi avanti, per esempio vietando le pubblicità sessiste e cercando di combattere gli stereotipi che vedono troppo spesso la donna passare, nell’immaginario collettivo, dalla parte del torto, anche quando è vittima. L’Oms, non a caso, ha dedicato un volume ai cosiddetti ‘I miti dello stupro’ che portano a un vero ribaltamento della realtà: si va a esaminare come la vittima fosse vestita, se prima di dire ‘no’ avesse fatto intendere altro, si dà per scontato che ciò che accade in una coppia sia sempre lecito…".

Grazie al codice rosa riuscite ad avere una fotografia veritiera del fenomeno?

"I dati nazionali ci dicono che solo il 5% degli stupri viene denunciato, quindi è probabile che anche il nostro dato segua queste percentuali. Un altro falso mito è che le donne inventino gli stupri. È vero il contrario: il 95% li subisce senza denunciare".