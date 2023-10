Firenze, sequestrò una ragazza e ne abusò con altri due: ritrovato dopo 10 anni

Firenze, 17 ottobre 2023 – Sequestrarono una lucciola nigeriana, abusarono di lei nei modi più crudeli e abietti. E forse, uno di loro pensava anche di farla franca: dopo essere stato identificato, si era reso irreperibile, tanto che l’indagine nei suoi confronti per violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona e rapina, era stata archiviata.

Ma dieci anni dopo, dopo un controllo stradale in Friuli Venezia Giulia, l’irreperibile è tornato reperibile, e la giustizia italiana ha ripreso il processo a suo carico.

Così ha disposto il giudice, Angelo Antonio Pezzuti, riaprendo il procedimento nei confronti del rumeno Leonard Marius Mirciu. Oggi ha 28 anni, ne aveva appena compiuti 18 anni nell’ottobre del 2013 quando si è aperto il suo conto con la giustizia italiana.

Con un’altra persona (rimasta ancora ignota) erano nascosti nel bagagliaio di un’auto. Il conducente, all’epoca minorenne (per il quale c’è stato un processo differente, al tribunale dei minori), si finse un cliente e caricò a bordo una giovane prostituta nigeriana.

Concordarono di andare a fare sesso nell’appartamento di lei, ma il guidatore deviò e portò la donna in un posto isolato. A quel punto, sbucarono dal bagagliaio della macchina Mirciu e l’altro e in tre iniziarono una serie di violenze atroci e ripetute.

A turno, abusarono della nigeriana, che a quel tempo aveva 21 anni, non risparmiandosi alcuna bestialità.

Ma i tre, non contenti, quando terminarono i propri comodi, la rapinarono anche della sua borsa.

C’erano i pochi soldi che aveva racimolato quella sera e un telefono cellulare.

Fu quello a tradire Mirciu: inserendoci la sua Sim e utilizzandolo, mise la firma sull’atroce violenza sessuale.

Ma probabilmente consapevole di essere ricercato, fece perdere le sue tracce, forse riparando almeno per un periodo all’estero. Stando comunque sempre attento a evitare situazioni pericolose, come i controlli stradali.

C’era riuscito fino all’aprile scorso, quando una gazzella del nucleo radiomobile dei carabinieri di Aurisina, in Friuli Venezia Giulia, lo ha fermato per un controllo.

Dal terminale, è spuntato un vecchio procedimento a suo carico, aperto nel 2013 ma chiusosi nel 2015 perché il pubblico ministero non aveva potuto andare avanti perché l’imputato non aveva mai ricevuto rintracciato per metterlo a conoscenza del procedimento che pendeva sulla sua testa.

Ora, il tribunale di Firenze, preso atto della “nuova“ reperibilità, ricomincia tutto da capo. Si ravviva, dunque, la vecchia richiesta di rinvio a giudizio, il difensore del rumeno, l’avvocato Antonio Olmi, attende "di vedere gli atti del fascicolo prima di assumere qualsiasi determinazione difensiva".

Non si può escludere che il legale consigli un rito alternativo, visto che il rumeno rischia una condanna fino a quindici anni di galera.