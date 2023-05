Abolire la detenzione a catena per i cani, mozione approvata in Consiglio regionale

Firenze, 4 maggio 2023 - Abolire la detenzione a catena per i cani così come prevista dal decreto regionale sulle 'Norme per la tutela degli animali'. E' quanto prevede una mozione, presentata dal consigliere Fi Marco Stella, e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale toscano.

L'atto chiede inoltre che siano introdotte sanzioni per chi adoperi simili modalità di custodia. Nel testo della mozione si ricorda che l'attuale regolamento prevede che la detenzione dei cani alla catena sia consentita "in via eccezionale, alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne per un tempo massimo di sei ore giornaliere".

"Tuttavia - ha detto Stella - il regolamento non definisce la 'eccezionalità', lasciando quindi le casistiche di applicazione della regola alla discrezione del singolo e alla sua sensibilità. Inoltre gli incendi in generale, ma anche altre calamità naturali, mettono a repentaglio la vita dei cani alla catena, rendendo impossibile la loro fuga e la messa in sicurezza, destinandoli a una morte atroce".