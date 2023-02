Abodi e Nardella "Sul Franchi incontro positivo"

Nell’incontro col sindaco Dario Nardella “abbiamo parlato del restyling del Franchi, è una iniziativa di grande valore anche dal punto di vista artistico, storico e culturale perchè secondo me a Firenze come forse in nessun’altra parte d’Italia si possono fondere storia e futuro. C’è l’idea che questo progetto vada avanti così come è stato verificato e stabilito, manca la certificazione del Coni che dovrebbe arrivare in queste ore e poi decollerà". Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi al termine della visita al Viola Parka e degli incontri col sindaco Dario Nardella e con il governatore, Eugenio Giani. Con il ministro "abbiamo parlato di questo grande anno di sport visto che ospiteremo un evento internazionale di sport femminile e il Golden Gala di atletica, e poi ovviamente abbiamo parlato del Franchi. Devo dire che il ministro Abodi conosce molto bene questo progetto perché lo ha seguito anche quando era all’istituto per il Credito sportivo. E’ stato un confronto molto costruttivo e positivo".