Abbracciata collettiva con gli Azzurri. I calcianti scendono in acqua per dare una mano contro l’autismo

Gli Azzurri del calcio storico, nello scorso fine settimana, hanno partecipato all’evento “Abbracciata collettiva” che nasce con lo scopo di sensibilizzare la collettività sul tema della disabilità e in particolare dell’autismo e dei disturbi mentali gravi. Anziché nel sabbione di Santa Croce si sono buttati in acqua alla Hidron per contribuire alla consapevolezza dell’autismo, nuotando, galleggiando, stando in corsia per un minimo di 15 minuti insieme ai ragazzi che svolgono durante l’anno la terapia multisistemica in acqua ovvero il metodo Caputo-Ippolito. Un modo per condividere con loro una piccola parte del percorso della loro vita, un modo per “ab-bracciare” le loro cause finalizzate al riconoscimento dei diritti dei loro bambini speciali, spesso negati.