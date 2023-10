Abbracci e saluti per il congedo del commissario

Firenze, 24 ottobre 2023 – Il commissario Antonio Sansò, uno dei poliziotti più conosciuti a Firenze, è andato in congedo e ha voluto salutare amici di via Zara, dove per anni ha lavorato alla Squadra Mobile e più precisamente alla sezione Reati contro il patrimonio, della criminalità organizzata e alla 'Sisco'.

Il nome di Sansò non solo per i poliziotti fiorentini, è sinonimo di grande investigatore, perché con le sue minuziose indagini, con lo studio e l'approfondimento, è riuscito a ottenere straordinari risultati, a risolvere centinaia di casi, molti dei quali di rilievo nazionale. E nella sua lunga carriera ha guadagnato la stima e l'affetto non solo dei suoi superiori, ma anche dei collaboratori e di tutti gli organi inquirenti con i quali ha lavorato per anni con disciplina, attenzione e amore per il suo lavoro.

Dunque Sansò durante una bellissima festa in via Zara, ha ricevuto, tra i tanti anche l'abbraccio del questore Maurizio Auriemma che con grande affetto e stima l'ha definito pietra miliare della Squadra Mobile fiorentina.