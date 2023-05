"Abbiamo sempre chiesto tagli e rigore"

"Gli esponenti di Fratelli d’Italia, sul Maggio, non sanno di cosa parlano, mettono in fila una serie di affermazioni errate. Il sindaco Nardella non è più presidente del Maggio perché è decaduto insieme a tutto il consiglio di indirizzo dopo la nomina del commissario, concordata, tra l’altro, col ministro". Lo dice Cristina Giachi (nella foto), consigliera regionale Pd e presidente della commissione cultura, replicando alle dichiarazioni di Torselli e Marcheschi (FdI). "Tutte le volte che il consiglio di indirizzo ha avuto segnalazioni, anche informali, è intervenuto chiedendo rigore e tagli. Gli esponenti di FdI si informino e si facciano dare i verbali del consiglio di indirizzo".