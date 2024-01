Abbattimento tigli in piazza Mino. Ravoni: "Erano malati e incurabili"

Sono in corso in questi giorni le operazioni programmate per l’abbattimento di tre dei tigli di piazza Mino da Fiesole. Gli alberi sono infatti risultati malati. La conferma di quanto l’amministrazione comunale sospettava è arrivata dalla relazione redatta al termine dell’indagine effettuata da un tecnico, incaricato appositamente dal Comune per verificare lo stato di salute delle alberatura pubbliche su tutto il territorio."Purtroppo- spiega il sindaco Anna Ravoni- erano malati, come risulta dalla relazione del tecnico forestale ed è evidente nelle macchie e cavità presenti nei rami e tronchi". Un’operazione programmata dunque ma che ha suscitato ugualmente una cascata di disapprovazione fra gli abitanti, che non si rassegnano all’idea di dire addio ad alcuni dei caratteristici tigli, che da circa un secolo circondano piazza Mino. Anche perché non è la prima volta che i tigli piazza Mino si ammalano e devono essere abbattuti. Negli ultimi anni ci sono stati almeno due precedenti, con altrettante piante andate giù. Tutte aggredite internamente dalla malattia, che scava rami e tronchi. Il timore è che non saranno gli ultimi. L’età dei tigli non aiuta. Ma in tanti si stanno interrogando anche sulle tecniche di potatura, come la "capitozzatura" che, se non ben eseguita, va a indebolire la pianta.