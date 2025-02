"Abbandono rifiuti, sì a fototrappole"

Una mozione per chiedere l’utilizzo delle fototrappole contro l’abbandono illecito dei rifiuti. L’ha presentata il gruppo di opposizione "Uniti Per Signa", composto da Gianni Vinattieri, Monia Catalano, Gabriella Fontani e Simone Lulli. "Sia nell’attuale che nella precedente consiliatura – spiegano – abbiamo cercato di proporre possibili soluzioni al problema. L’ultima è stata quella dell’utilizzo delle fototrappole. Strumento utilizzato con risultati positivi da comuni limitrofi. Le fototrappole sono molto meno costose delle telecamere; producono immagini nitide; hanno minori costi di manutenzione e non necessitano di tecnici specializzati per la configurazione; sono di piccole dimensioni e si mimetizzano bene con l’ambiente circostante; non serve un’alimentazione elettrica esterna visto che possono funzionare con batterie stilo o piccoli pannelli solari.Anche questo contributo però è stato bocciato".