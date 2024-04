Abbandono, furti e servizi carenti : "Gestione disastrosa dei cimiteri"

La gestione dei cimiteri al centro dell’attenzione in Mugello, sia nel dibattito politico sia nelle esigenze di sicurezza e decoro dei cittadini. A Vaglia la candidata del centrodestra per le prossime elezioni amministrative, Claudia Dominici, attacca la Giunta uscente, e parla di una "Situazione dei cimiteri che versa in condizioni disastrate sia a livello di manutenzione ordinaria sia a livello di progettazione degli ampliamenti necessari". E denuncia: "La gestione di questo delicato servizio doveva essere assegnata ad una società esterna, ma l’appalto tuttavia sembra fermo. E così nei giorni scorsi al cimitero di Pratolino è successo che un funerale si sia svolto senza poter procedere alla sepoltura, perché il mercoledì pomeriggio il comune non ha operai disponibili. Così il defunto - conclude Dominici - è stato riportato a Firenze e solo la mattina seguente si è potuta effettuare la sepoltura". E attacca anche sulla manutenzione: "Dalla primavera è una distesa di erba alta. Non vi è una razionale disposizione delle tombe durante le tumulazioni, cosa che impedisce l’accesso ai mezzi meccanizzati per lo scavo. L’accesso per i carri funebri, a causa del fondo disconnesso è molto difficoltoso, spesso impossibile. I servizi igienici, peraltro obbligatori, impraticabili senza rubinetti e luci: un disastro".

E ancora: "La disponibilità residua di loculi e ossari è al limite, come anche in altri comuni del resto, tuttavia non vi è nessuna progettazione per le nuove realizzazioni che sarebbero necessarie, anzi urgenti". A Vicchio invece, nella frazione di Villore, il problema sono i furti di rame , già al secondo episodio in poche settimane. Lo denuncia l’associazione Carlo Alessi. Dopo grondaie e tubi di calata, spiegano, "Adesso siamo costretti a raccontare una vile coda a questo episodio: sono stati divelti e saccheggiati altri pezzi metallici, di fatto ripulendo quasi completamente il campo santo di questo materiale. Sono state presentate denunce alle autorità - concludono - ci auguriamo che possano essere intensificati i controlli".