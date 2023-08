Abbandono di rifiuti Cumuli nelle strade E arrivano i cinghiali

Il territorio di Bagno a Ripoli, anche nella parte bassa vicino all’Arno è ricco di strade poco frequentate, case nel verde, zone dove il traffico è poco presente e la gente ama passeggiare. Forse anche per questo qualcuno ha preso di mira l’area tra via Rimaggio, via della Massa, via Villamagna come una discarica a cielo aperto, dove poter abbandonare di tutto senza fare la "fatica" di chiamare il servizio di ritiro ingombranti o portare i sacchi al centro di raccolta. Così da mesi ci sono cumuli di rifiuti abbandonati lì chissà da chi, che – complice il caldo e il passare del tempo – emanano cattivo odore e sono a rischio inquinamento ambientale. Uno particolarmente grande si trova all’altezza di una villetta ormai disabitata, nascosta tra gli sterpi (secchi e pertanto pericolosi per eventuali incendi) e altri rifiuti tra cui una vecchia auto.

Subito fuori dal cancello della proprietà privata, all’angolo con la strada comunale, c’è un cumulo di rifiuti sempre più alto. "E’ qui da almeno un paio di mesi – ci conferma Elisa che porta tutti i giorni la sua cagnolina a passeggiare su questa strada -. C’è di tutto: una vecchia sdraio, materiale edile, sacchi neri aperti e il cui interno è sparpagliato ovunque tra mutande, bottiglie rotte, sacchetti. C’è anche un televisore incastrato sotto il guard rail chissà da quanto tempo".

Spesso di qui passano anche i cinghiali, probabilmente attirati da qualcosa che sembra loro cibo, in una zona sempre più frequentata da animali selvatici, tanto che c’è chi ha paura di uscire di casa e di fare pericolosi incontri. Eppure è una zona bella, ricca, a pochi passi dal centro tennistico particolarmente bello e curato. Ma i rifiuti restano lì, anzi aumentano di giorno in giorno nell’indifferenza totale. Manuela Plastina