AAA Si cercano idee pro turisti a Figline e Incisa

Tutti i cittadini sono chiamati a redigere il nuovo piano marketing per la promozione del territorio. Sul sito www.visitfiv.it in quattro risposte, possono indicare anonimamente punti di forza e criticità dell’offerta turistica di Figline e Incisa. Entro il 30 settembre, possono partecipare tutti coloro che risiedono, abitano, lavorano o si trovano anche temporaneamente sul territorio. Obiettivo: raccogliere punti di vista e osservazioni utili per il nuovo piano di marketing pronto entro fine anno, curato da Jfc. "Dopo una prima fase del progetto funzionale a consegnarci una fotografia del nostro territorio su domanda e offerta turistica – sottolinea l’assessore Francesca Farini -, avviamo la fase 2 coinvolgendo cittadini, imprese e lavoratori per nuove opportunità di sviluppo".