Firenze, 9 luglio 2021 - Una chiusura notturna improvvisa dell'autostrada tra Calenzano e Barberino. Una chiusura per lavori urgenti e non rinviabili che ha gettato nel caos il ramo fiorentino dell'autostrada. Questo ha provocato il maxi ingorgo a cui i pendolari si sono trovati di fronte nella mattina di venerdì 9 luglio.

La riapertura del tratto, che nella tarda serata di giovedì 8 è stato chiuso in entrambe le direzioni, è andata a rilento e il traffico ne ha subito le conseguenze. Molti automobilisti non erano informati e non hanno capito subito la gravità della situazione, nonostante le informazioni che giravano sui pannelli autostradali.

La chiusura, annunciata intorno alle 23, è andata avanti fino alle sette del mattino: troppo tardi perché il traffico non ne risentisse. La situazione più grave, con oltre 15 km di coda, si è avuta in carreggiata nord, in direzione Bologna. Qui la coda non scorreva, il traffico pesante e i pendolari hanno dovuto pazientemente aspettare. Proprio la carreggiata nord è stata quella riaperta con maggior lentezza, e questo ha creato ulteriori problemi. Gli utenti della strada erano infuriati.