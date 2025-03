A Villa Vecchia di Pratolino la Charter Night del Lions Club Vaglia

Firenze, 1 marzo 2025 - Si è svolta ieri sera, nella suggestiva cornice di Villa Vecchia Pratolino a Vaglia, la Charter Night del Lions Club Vaglia, presieduto da Matteo Mugnaini. L’occasione ha segnato la visita ufficiale del Governatore del Distretto 108 LA Toscana, Francesco Cottini, il quale ha offerto una relazione approfondita sulle finalità e sulle prossime iniziative di service portate avanti dal Lions. In particolare, sono stati illustrati i progetti a sostegno dell'Associazione “Voa Voa Amici di Sofia APS” e l’iniziativa “Codice Rosa”, ponendo l’accento sul programma di ricerca scientifica “Gocce di speranza” e su come questi interventi solidali possano fare la differenza. Nel corso della serata, il Governatore ha ufficializzato l’ingresso di una nuova socia, Rita Urbani, sottolineando il valore della partecipazione attiva alle attività del Club. All’incontro ha preso parte anche il Club Santa Maria Maddalena Alto Polesine, che, insieme ai presenti, ha mostrato grande interesse per l’evento firmato Lions del 4 marzo, il “Carnival Circus Party” previsto all’Otel di Firenze, organizzato da tutti i club del Distretto con l’obiettivo di sostenere ulteriormente i progetti di Voa Voa. Tra le autorità lionistiche erano presenti il Cerimoniere Distrettuale Massimo Rigo, il Presidente della 2^ Circoscrizione Paolo Limberti, il Presidente di Zona C Edoardo Canino, l’Officer Distrettuale Laura Cozzi, oltre agli amici del Lions Club Santa Maria Maddalena Alto Polesine, guidati dal Presidente Raffaele Marabese e accompagnati dal Vice Presidente Carlo Checchinato, dal Segretario Agostino Paramatti e dall’Officer Distrettuale e Multi-Distrettuale Guido Fava, responsabile degli scambi giovanili. Era presente inoltre Alessio Mecocci, Presidente del LC Firenze Impruneta San Casciano, Club Sponsor, e la Presidente del LC Fiesole, Claudia Dominici. Hanno partecipato anche la Sindaca di Vaglia Silvia Catani, il parroco di Pratolino, Don Anton Krodari, e il Comandante della Stazione Carabinieri di Vaglia, Maresciallo Capo Generoso Schiavone. L’incontro si è concluso con un brindisi celebrativo, dedicato allo spirito di collaborazione e alla volontà di rafforzare il sostegno alle comunità locali attraverso le attività di service.

Caterina Ceccuti