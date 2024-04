A Verona 700 aziende toscane . Si festeggia il secolo del Gallo Nero

Settecento aziende, una più una meno, come sempre un padiglione intero più diverse griffe sparse qua e là per altre aree, tante novità e tante "case" belle – rinnovate e in qualche caso perfino raddoppiate – e… un "vecchietto" di cent’anni in splendida forma. La foto di gruppo del Vigneto Toscana a Vinitaly 56, che apre stamani per concludersi mercoledì 16, mostra i muscoli pur in un momento non semplice per il disastro della stagione 2023 e per il trend non proprio favorevolissimo che sembra colpire il mercato dei grandi rossi, di cui la Toscana è sicuramente tra i maggiori esponenti, in termini di quantità ma anche di qualità.

Segnali positivi, comunque, alla vigilia della grande kermesse veronese sembrano arrivare dagli ottimi dati di chiusura di Buywine, la più grande vetrina d’affari del vino made in Tuscany (promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzata da PromoFirenze) che si è chiusa venerdì alla Fortezza da Basso con numeri davvero interessanti.

Ma adesso si volta pagina, e da oggi è Vinitaly. La legione toscana è orfana ormai da anni di uno stand della Regione, ma la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi ricorda che sulla promozione sono stati investiti tra 2023 e 2024 già 21 milioni di euro, e che un bando Pnrr prevede incentivi per altri 22 milioni a metodi innovativi di coltivazione e impianti sperimentali e di precisione per un settore che, sottolinea il presidente Giani, vale 1 miliardo e 220 milioni con i vini certificati che rappresentano quasi l’11% della produzione nazionale.

E intanto Vinitaly è occasione di festa, la prima – il compleanno vero sarà celebrato il 14 maggio – per le 100 candeline del Chianti Classico, un traguardo davvero significativo per quello che fu il primo consorzio a denominazione d’Italia, duecento anni dopo l’ormai celebre editto del Granduca Cosimo III de’ Medici. Il Gallo Nero è a Verona con 200 aziende, e con oltre 20 appuntamenti tra incontri, seminari, degustazioni e masterclass. Tra le altre grandi "case" dei consorzi toscani, il Brunello si presenta con una "squadra" di 110 aziende, il Nobile di Montepulciano – che ha visto aumentare le vendite in Italia, e l’export calare dal 78 al 66% – propone 12 etichette delle Pivi, nuova selezionata tipologia prevista dal disciplinare. Raddoppia la presenza l’Orcia, che si autodefinisce "il vino più bello del mondo" (la Val d’Orcia è patrimonio Unesco), cambia volto il grande stand del Chianti docg con una isola-bancone da 300 metri quadri per la degustazione di 301 etichette. Tra le novità, la Bio-Revolution del Valdarno di Sopra e il debutto pubblico – fuori fiera, al God Save the Wine in un hotel della città – per la neonata Associazione dei Vignaioli delle Colline di Riparbella. Ben motivata anche la presenza dell’Umbria, con tante iniziative di Umbria Top Wines. Le Cantine Lungarotti celebrano i 60 anni del Rubesco e i 50 del Muvit, Museo della Vite e del Vino di Torgiano, che sostiene con 34 opere la mostra "Vino tra mito e cultura" nel padiglione del ministero. Festa per Caprai e suo due progetti, "Caprai4Love" e il Fervolato, primo vino ottenuto con il cioccolato (di Noalya, da Ponsacco) che per la prima volta in fermentazione unisce il cacao Criollo con il Sagrantino passito. Sì, perché Vinitaly non è solo vino.