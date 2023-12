A tutta informazione . Domani La Nazione insieme a Elle e Gente

FIRENZE

Si rinnova l’appuntamento del sabato con un’opportunità da non perdere per tutti i nostri lettori fiorentini. Domani in edicola, insieme a La Nazione, saranno infatti consegnati due importanti settimali, Gente ed Elle, al prezzo complessivo di 2 euro, compreso il quotidiano. L’iniziativa – realizzata in collaborazione con l’editore Hearst (www.hearst.it) –, offre così la possibilità di sfogliare insieme a La Nazione, anche due riviste che puntano i riflettori su cronaca, attualità, grandi nomi della moda e dello spettacolo.

Vediamo i dettagli: Gente dedica la copertina alla principessa Kate, bersaglio di un libro – ispirato dalla cognata Meghan – che la definisce "antipatica, scansafatiche e razzista". Inoltre, un’inchiesta fa luce sul possibile complotto contro la futura regina d’Inghilterra. Altri servizi: come Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin, cerca di evitare l’ergastolo; la confessione choc di Belen Rodriguez: "Stefano De Martino mi ha tradito con 12 donne". E poi tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo, tra favoriti e sorprese. Riparte MasterChef e Antonino Cannavacciuolo si confessa: "Dopo 228 puntate non mi sono ancora annoiato" e lo Speciale sui film di Natale.

Ragazzi, il teatro aiuta la vita: ne è convinta Galatea Renzi, intervistata da Elle. Linterprete del film La grande bellezza, porterà in scena uno dei personaggi femminili più affascinanti della letteratura Anna Karenina. Poi il reportage "Fame d’aria": nei mesi invernali la capitale indiana New Delhi è tra le megalopoli più inquinate al mondo. Elle Inchiesta si sofferma sulla nuova frontiera dell’impegno civile: si chiama attivismo e piace soprattutto ai giovani. Poi riflettori puntati sui nuovi volti della moda e sui loro look dégagé, e uno sguardo Oltreoceano in vena di urban coulture. E per Elle Beauty rosso imperativo, il colore più evocativo di tutti si fa portavoce del nuovo massimalismo, per tentare di esorcizzare i tempi duri. E dalla moda arriva nel beauty, dove trova una grande potere di espressione.