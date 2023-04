A tu per tu con un uomo straordinario

Abbiamo intervistato Enea per scoprire alcune curiosità e segreti che a nessuno fino ad ora aveva mai rivelato.

Si è mai ritenuto un eroe? Cosa significa esserlo per lei?

"Sinceramente io non mi considero un eroe, ho solo eseguito quello che mi ha detto di fare il Fato. Per me essere un eroe significa non abbandonare la propria Patria, sacrificare se stesso e pensare al proprio obiettivo".

Quando Didone si suicidò, come si è sentito? Ha mai provato rimorso per non essere rimasto con lei?

"Ero a pezzi. Perché lasciare una come lei, bella e umile, è stato doloroso".

Quali sensazioni quando suo padre nell’Ade le ha svelato il futuro?

"Rimasi a bocca aperta, mio padre mi indicò delle anime che si muovevano, i futuri Romani".

Si è mai considerato il fondatore di Roma?

"Sono stato quello che ha piantato il seme, Romolo e Remo sono stati la pianta che germoglia e Augusto il frutto maturo di questa semina".

Alla fine del suo percorso cosa ha provato?

"Ero e sono soddisfatto per aver chiuso in bellezza la mia missione, vincendo contro Turno e ottenendo la mano di Lavinia".