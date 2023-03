"A sinistra ammucchiata non in grado di governare Programma unitario per battere il centrodestra"

Con un video su facebook, l’ex consigliere comunale di Campi Andrea Tagliaferri – probabile candidato sindaco per Sinistra Italia – replica agli appelli per l’unità del centrosinistra arrivati dal Pd e dal gruppo facebook "Appello per l’unità della sinistra campigiana". Le forze di sinistra della scorsa legislatura "stanno costruendo una coalizione unita, ampia e progressista con due temi che saranno il fondamento della campagna elettorale: il no all’ampliamento del nuovo aeroporto di Firenze e la volontà di presentare un programma di cambiamento che si basa sul rinnovamento di volti, programmi e metodi di governo", dice Tagliaferri. "Il centrodestra potrebbe vincere? La motivazione è la disaffezione da parte dei campigiani rispetto le ultime esperienze governative", ma dice Tagliaferri l’unico modo per batterlo "è con un programma di cambiamento chiaro e non una ‘ammucchiata’ non in grado poi di governare in modo unitario".