A scuola con un coltello da cucina Denunciato studente di 15 anni

E dallo zainetto dello studente quindicenne insieme ai libri spuntò fuori un coltello. Da cucina, ma lungo venti centimetri. Lunedì, alla ripresa delle lezioni, gran brutta sorpresa all’Istituto Alberghiero Buontalenti di via San Bartolo a Cintoia. E si allunga la già nutrita lista di episodi sconcertanti in uno degli Istituti superiore fiorentini. O comunque, che vedono protagonisti in negativo ragazzi che quegli istituti frequentano.

Il coltello in questione per fortuna è stato visto dai compagni di classe eo di scuola. E poi anche chi nelle intenzioni del ragazzo proprio non l’avrebbe dovuto vedere: i professori. I quali hanno avvertito gli uffici della presidenza e da qui, dal vicepreside pare, è partita una inevitabile e a quel punto doverosa telefonata alle forze dell’ordine. Con tutte le perplessità, l’imbarazzo e il dispiacere del caso. Perché si tratta pur sempre di un minore. Ma portare un coltello come ’vezzo’, come arma per minacciare, o da difesa. o magari anche solo per le caratteristiche peculiari della scuola da lui frequentata (epperò gli altri ragazzi hanno ritenuto evidentemente che quel gesto con la didattica non c’entrasse niente) non si può proprio. Figuriamoci a scuola. Figuriamoci un ragazzino.

E’ arrivata la polizia. Il quindicenne è stato portato in Questura. Poi l’arrivo dei genitori, il 15enne è tornato a casa, ma non è stato possibile evitargli il fardello di una denuncia per porto di oggetti atti a offendere.

Un anno fa, aprile 2022, un’altra ’bravata’, protagonista un altro 15enne con una pistola giocattolo puntata in classe contro l’insegnante di matematica. "Prof, mi ha messo troppe note...". Risate generali, inevitabile video girato col telefonino, arrivato però anche alla polizia, a forza di condivisioni. Con denuncia del ragazzo per minacce e interruzione di pubblico servizio.

