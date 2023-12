A San Quirico si pensa ai bambini meno fortunati. Appello per la Befana Il Consiglio comunale dei Sanquirichini, gemellato con Firenze, invita a segnalare e contribuire entro i primi giorni di gennaio per inviare calze ai bambini più bisognosi. Per info: www.teatrarci.it, sez. 'Dialogando con la Befana'.