A qualcuno piace piena

Io la preferisco così. So di andare contro corrente, ma io Firenze la preferisco adesso, invasa da turisti e sudata di vita al limite del soffocamento, rispetto a quando era immobile e silente come un cetaceo spiaggiato. Ma li ricordate i giorni terribili della pandemia? Allora, quando leggevo considerazioni entusiaste sulla meraviglia della città deserta, mi prendeva un’angoscia mista a rabbia.

Perché c’era sì bellezza in quelle vie e in quelle piazze denudate di vita, e ci mancherebbe altro! Ma era la bellezza spettrale e gelida di un camposanto. Perché Firenze senza gente che rimane a bocca aperta nello scoprirne il profilo è un luogo dell’irragionevole e una sconfitta per tutti, in primo luogo per l’umanità. Rinchiudere la bellezza in una teca e negarla al mondo è infatti quasi delitto. La bellezza va diffusa perché possa contaminare e dunque generare altra bellezza. Rimpiangere dunque il vuoto e i silenzi del Covid è solo la posizione snobistica di chi vive un proprio immaginario egoista, convinto che il confine del suo giardino di casa sia il recinto del mondo.

L’esatto contrario di ciò che ha reso universale la città, quando i fiorentini erano convinti che aprirsi al mondo era un’opportunità e non una condanna. Per questo, non preoccupiamoci se la gente ha ancora voglia di Firenze. Preoccupiamoci per altro. Preoccupiamoci perché anche i posti di lavoro stabile tornino a livello pre covid e indigniamoci per il troppo precariato che ancora colpisce chi lavora nel turismo. Battiamoci perché i prezzi non lievitino fuori misura e il flusso di soldi che arriva sia reinvestito anche sulla città. Vigiliamo perché le regole della convivenza siano rispettate e, nel caso di infrazione, sanzionate senza lassismo. E casomai lamentiamoci con noi stessi perché non siamo più capaci di pensare a Firenze con la lungimiranza di chi ci ha preceduto, senza più un disegno, un progetto, una forza regolatrice per gestire il presente e intercettare il futuro. Come purtroppo accade anche in tutte le altre città d’arte italiane, da Roma a Venezia. A dirci, probabilmente, che il troppo turismo non è il problema ma solo la cartina di tornasole che svela la pochezza di un Paese svilito in grande crisi di identità.