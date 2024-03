A proposito di ritardi e penali sulle facciate

Luca

Santarelli

Gentile Avvocato

abbiamo eseguito

nel Condominio

i lavori alle facciate finiti del 2022 per i quali abbiamo fatto le pratiche del bonus 90%

e il cappotto termico godendo il 110% e i cui lavori sono finiti da qualche mese. Abbiamo ceduto il credito alla ditta esecutrice che non avendo recuperato quanto dovuto, chiede a noi condomini di saldare le fatture. L’Amministratore ci ha mandato il conto del dovuto. Nel contratto c’erano penali per la ritardata consegna, non

conteggiate. Dobbiamo pagare? Siamo famiglie in difficoltà. Grazie per l’attenzione che ci potrà prestare.

Caro Lettore,

purtroppo temo che dobbiate pagare quanto richiesto. Per le penali, sarebbe opportuno mettersi seduti ad un tavolo con il responsabile della ditta e trovare un accordo economico da scontare dalle fatture. In tal senso l’amministratore non si dovrebbe limitare a fare da passacarte. Ciò detto, il suo problema purtroppo in questo momento è sofferto da tante, troppe, famiglie. I bonus e superbonus sono stati oggetto di tantissime norme e orientamenti politici diversi. Accanto a ciò si deve anche dire che i contratti di appalto non sempre sono stati redatti con la giusta attenzione e competenza. Insomma, una concomitanza di eventi che hanno generato la critica situazione che unisce il nostro paese da nord a sud, da est ad ovest. É bene dire che soluzioni non ci sono e i diretti interessati si trovano davanti ad un bivio: attivare la vie legali generando un vero e proprio bagno di sangue o cercare di meditare, trovano un accordo. Personalmente sposo senza dubbio la seconda soluzione.

