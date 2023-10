A proposito di regolamenti e buoni facciata Questo articolo fornisce informazioni su come aggiornare un vecchio regolamento condominiale e se esiste un bonus facciata per i condomini. La rubrica esiste per fornire informazioni su come conformarsi alla legge e su eventuali bonus previsti. La nuova Legge di Bilancio non prevede al momento un bonus facciate per l'anno 2023.