A passo lento nel Chianti, tra borghi e musei alla scoperta del patrimonio culturale I sindaci si fanno ambasciatori di vita sostenibile

Sono i sindaci del Chianti a promuovere in prima persona il turismo lento. Sono loro a portare guide e comunicatori italiani e stranieri alla scoperta dei borghi, dei palazzi storici e dei musei del Chianti. Si intensifica, dunque, il percorso di internazionalizzazione culturale che mira alla promozione e alla valorizzazione del Chianti Classico, che al brand del vino lega arte, paesaggio e turismo. Roberto Ciappi, Paolo Sottani e David Baroncelli sono i padroni di casa a raccontare San Casciano, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle. Una sorta di museo a cielo aperto diffuso tra la Casa Museo di Niccolò Machiavelli a San Casciano, il complesso monastico di Badia a Passignano e il borgo medievale di San Donato in Poggio a Barberino Tavarnelle, tutti legati da percorso lungo la via Romea Sanese da Firenze a Siena, tra i filari e la natura del Chianti. L’iniziativa è stata promossa da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con Ambito Turistico Chianti, coordinato dal Comune di San Casciano, e con Ciclica rappresentato da Giovanni Morozzo e Giancarlo Brunelli. "Abbiamo mostrato le nostre eccellenze – hanno dichiarato i sindaci – una miscela di arte e territorio" declinate, ovviamente attraverso "la tradizione enogastronomica e senza dimenticare l’armonia della natura che si sposa con la cultura della lentezza che contraddistingue i nostri luoghi e la qualità del vivere in campagna".