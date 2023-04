A Pasqua un ospedale sulle Ande peruviane

Questa settimana per i cristiani è Santa e in questi giorni la Chiesa cattolica ricorda i passi fondamentali della vita di Gesù Cristo. L’istituzione dell’eucarestia, il tradimento di Giuda, il processo e la crocifissione di Gesù. Visto come vanno le cose in Italia e nel mondo, la prima sensazione che ne deriva è chiudersi in casa e pensare a se stessi. Oppure, come insegna con la sua Resurrezione, Gesù Cristo, aprirsi all’umanità per fare il maggior bene possibile.

Se qualcuno vuol fare un gesto veramente pasquale può aderire alla ‘Operazione Mato Grosso’, per un progetto di fornitura di un sistema in grado di convertire a digitale una macchina radiologica, analogica, per il Centro di Salute ‘Hospital Mama Ashu’ in Perù. Questo ospedale è stato fondato da un missionario salesiano Don Ugo De Censi per aiutare le popolazioni delle Ande della Parrocchia di Chacas a 3400 metri di altitudine dove la gente vive in condizioni facilmente comprensibili: una morfologia della montagna andina particolarmente impercorribile, con una agricoltura di sussistenza e piccoli allevamenti di bestiame. Il centro sanitario pubblico più vicino è a 150 chilometri di distanza.

La popolazione che vive vicino all’ospedale di Chacas è di circa 7000 persone. A questo ospedale, dove ci sono medici volontari italiani e di altre nazionalità per periodi più o meno lunghi, lavorano 70 persone tra infermieri, addetti ai lavori di manutenzione, cuochi e servizi vari. Questi vengono pagati dall’operazione Mato Grosso, formata da volontari che in tutto il mondo si adoperano in ogni modo per raccogliere i soldi necessari al mantenimento di questo ospedale. L’unico in grado di curare uomini e donne, vecchi e bambini, in un’area vasta, che può essere attraversata, a piedi, con 6 o 7 ore di viaggio. Mi ha parlato di questa bella realtà Salvatore Scino, già consigliere comunale di Firenze. Mercoledì 12 aprile al centro Rogers di Scandicci, alle ore 21, ci sarà un concerto “Melodie sui cammini delle Ande” il cui biglietto di ingresso sarà devoluto all’ospedale di Chacas. Chi può, vada. Buona Pasqua.