“A night for Ant“, torna il galà solidale Ospiti vip per aiutare i bambini malati

Dopo il grande successo delle passate edizioni ritorna il 5 luglio A Night for Ant, l’evento di beneficenza patrocinato dal Comune di Firenze, realizzato per raccogliere fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e gratuita Bimbi in Ant che la Fondazione mette a disposizione dei piccoli malati di tumore in età pediatrica affinché possano essere curati nel calore della propria casa, tra gli affetti e le cose più care. Quest’anno la serata è dedicata, come tutti gli eventi del 2023, ai 45 anni anni di Ant, fondata a Bologna nel 1978 dall’oncologo Franco Pannuti, per poi espandersi in tutta Italia. Gli ospiti saranno accolti nell’esclusiva location de Le Rampe del Poggi che faranno da palcoscenico alla manifestazione (già sold out) all’insegna di arte, musica, moda e tanto altro. Durante l’evento si alterneranno momenti di grande emozione con la partecipazione straordinaria di illustri ospiti musicali a sorpresa. La serata si svolgerà sotto la direzione artistica di Jacopo Durazzani e la supervisione di Cristina Casamassimi (nella foto con Simone Martini) ed è resa possibile grazie al supporto del main donor Sammontana. "Questa iniziativa rappresenta per Firenze uno straordinario momento di sintesi delle sue migliori eccellenze – sottolinea Simone Martini, delegato fiorentino di Fondazione Ant – e ci permette di parlare di assistenza domiciliare e prevenzione oncologica in un ambiente esclusivo e a un pubblico di persone sensibili a queste tematiche e sempre disponibili a far sentire il loro prezioso sostegno. Vorrei ringraziare le istituzioni cittadine ci supportano e tutti i nostri sostenitori, senza i quali non potremmo realizzare questa bellissima serata". Tra gli ospiti l’assessore Sara Funaro, Anne Louise Holm Ferragamo e Tony Scervino.

Ma tanti saranno anche i personaggi a sorpresa. L’intero ricavato della serata sarà devoluto al progetto Bimbi in Ant che non sostituisce l’indispensabile lavoro d’équipe medica del reparto ospedaliero, ma vi si affianca con un’assistenza complementare e a domicilio, riducendo i frequenti ricoveri e le visite ambulatoriali. Bimbi in Ant è quindi un servizio gratuito e complementare a quello dell’ospedale che consente ai piccoli malati di ricevere le cure più adeguate ed efficaci restando nel calore della propria casa e godendo dell’affetto familiare.

Rossella Conte