A La Compagnia appuntamento con i cortometraggi

Prosegue la collaborazione tra il cinema La Compagnia di Firenze e Sentiero Film Factory, per la promozione del cortometraggio, dei giovani talenti che li realizzano e per contribuire a diffondere la cultura del corto tra il pubblico fiorentino e toscano.

Per tutto il 2023, sarà proposto un appuntamento mensile, con una selezione di cortometraggi a cura di Sentiero Film Factory, che saranno presentati dai registi o dai rappresentanti della

produzione. Dopo la presentazione in anteprima, il corto rimane in programmazione a La Compagnia, con l’obiettivo di realizzare un progetto inedito: dare spazio in sala ai cortometraggi, un tipo di film proiettati solitamente solo nei festival.

L’iniziativa nasce inoltre per dare continuità alle attività del Festival Sentiero Film Factory, che

si svolge solitamente a settembre, e contribuire a far diventare Firenze un polo attrattivo, di

formazione, sviluppo e produzione di progetti di cortometraggi nazionali e internazionali.

Short_net_Italia, la rete di cinema italiani che dà voce ai cortometraggi promossi da Sentiero Film Factory, in collaborazione con ShortsFit, martedì 18 allee 19 a La Compagnia, presenta il corto Acqua che scorre non porta veleno, di Letizia Zatti, che sarà introdotto in sala dalla regista. A seguire, la proiezione del film Il frutto della tarda estate, di Erige Sehiri.