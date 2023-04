A Grassina la passione è duplice

La Rievocazione che ogni anno rinasce sempre nuova per le vie di Grassina, è la "Passione di un paese intero", come ormai viene definita dagli organizzatori del Cat e dai tantissimi volontari che permettono di realizzarla. E non importa se prima la pandemia, poi il maltempo hanno costretto a viverla in maniera diversa e slittandola, come quest’anno, dalla sera del Venerdì Santo a quella di Pasquetta: l’entusiasmo è sempre tantissimo e si traduce in uno spettacolo che ha pochi eguali. Se la pioggia di venerdì ha costretto al rinvio dell’evento e conseguentemente a confinare la rappresentazione del lunedì alla sola collina di Bubè per problemi di viabilità, gli organizzatori hanno lavorato anche a Pasqua per realizzare uno spettacolo bellissimo.

Al posto del grande corteo per le strade, c’è stato un mini corteo in costume ai piedi della collina, ma altrettanto affascinante. Poi son state rappresentate le scene della Passione e morte di Gesù con attori non professionisti, eppur di particolare bravura e luci che hanno reso tutto particolarmente toccante. Così come toccante è stato il ricordo di Paolo Barbieri, ultimo regista della Rievocazione prima della pandemia, e di Alessandro Calvelli, già presidente del Cat, entrambi recentemente scomparsi. Suggestiva anche la novità dell’anno: la rappresentazione della deposizione di Cristo nello stile del Caravaggio.

Manuela Plastina