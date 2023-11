A Firenze vince il voto ideologico: "Ribaltone? A oggi impossibile"

In solitaria. "Il Pd nella corsa verso Palazzo Vecchio non ha bisogno di ’stampelle’, può andare benissimo da solo". E’ il commento di Federico Benini, direttore dell’istituto statistico Winpoll che per conto del Partito Democratico nazionale ha scattato la fotografia ’elettorale’ a sette mesi dal voto. "Il quadro è abbastanza chiaro, non vedo margini di ribaltoni" dice ricordando che il campione intervistato, dal 30 ottobre al 3 novembre scorsi, è rappresentativo di Firenze città e dei quartieri ed è ponderato sul voto delle ultime elezioni politiche. Il sondaggio parla chiaro: il 54,4% degli intervistati come sindaco della città del Giglio vuole un candidato sostenuto dal centrosinistra. "Dove per centrosinistra si intende anche quella parte politica più a sinistra come Verdi e Sinistra Italiana" dice Benini. Per capirci la ’vecchia’ coalizione guidata da Luigi Bersani alle politiche 2013. Indagando sulle intenzioni di voto, dal sondaggio emerge un 7,7% che vorrebbe un sindaco sostenuto da Italia Viva e un 9,4% che vorrebbe un primo cittadino dal Movimento 5 Stelle. "Percentuali che potrebbero ulteriormente scendere in un’ottica di ’voto utile’" sottolinea Benini ricordando che alle recenti elezioni per il presidente della Provincia autonoma di Trento "si pensava a una corsa a tre e, invece, è stata una partita a due. La polarizzazione dei voti è un fenomeno sempre più diffuso". In questo scenario il centrodestra raggiunge meno della metà delle preferenze del competitor, il 28,5%. "Che fare in queste circostanze? Massimizzare il risultato e per farlo non è utile ricorrere a figure civiche bensì a un buon rappresentante politico di quell’area che probabilmente non ribalterà il risultato ma getterà le basi per la successiva tornata elettorale" sostiene Benini ricordando che spesso "la parte che sa di perdere ’pesca’ dal mondo civico facendo ancora peggio".

Un esempio? "Alle regionali, in Liguria il centrosinistra si è affidato a un giornalista e il governatore Toti ha rivinto senza problemi" commenta Benini. Per l’esperto "meglio una battaglia pura e pulita tra politici veri".

Dalla fotografia di Winpoll, Firenze appare sempre una roccaforte rossa. "Il buon gradimento del sindaco uscente, così come emerge dal sondaggio, è un ulteriore traino per l’elettorato di centrosinistra" dice Benini. Nonostante le tante lamentele - soprattutto sul tema discurezza - che girano in città, i fiorentini sembrano ancora legati al voto ideologico. "Chi si lamenta non sempre va a votare" ricorda Benini spiegando che "su 10 persone tre non vanno a votare. Tra i votanti 4 puntano sul centrosinistra, gli altri tre su altro".

Sempre dal sondaggio emerge un alto gradimento per Sara Funaro rispetto a Cecilia Del Re in caso di primarie del Pd (74% la prima contro il 26% della seconda). "Vista la situazione ben consolidata, in questo caso i nomi contano fino a un certo punto, possono spostare voti di unodue punti percentuali" sostiene Benini, confermando ancora come nella scelta del sindaco i fiorentini restano ’fedeli’ al partito. Un partito che "è forte tra gli under 30 e gli over 65" ricorda Benini, spiegando così l’alto gradimento espresso dagli intervistati nei confronti degli attuali amministratori.