A Firenze un convegno per prevenire bullismo e cyberbullismo

L'assessore alle politiche giovanili Cosimo Guccione

Firenze, 13 marzo 2023 – Un convegno per prevenire bullismo e cyberbullismo. Se ne parlerà il 17 marzo a Firenze, al convegno, 'Be Kind-Z Generation Forum', organizzato dall'Associazione Contrajus con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze, della Città Metropolitana di Firenze, dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana. La manifestazione si terrà al Cinema Teatro della Compagnia (Via Cavour, 50/r) e sarà presentato da Micaela Nasca, giornalista di TgCom24. La mattina l’evento è riservato alle scuole, mentre la sessione pomeridiana (ore 14-18) è aperta a tutti: la partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria. “È un appuntamento sul quale l’associazione Contrajus lavora da mesi - ha detto l’assessore alle politiche giovanili Cosimo Guccione - e si inserisce nel percorso che stiamo facendo come città per prevenire bullismo e cyberbullismo. Be Kind è impegnata a raccontare e promuovere tutto quello che è il contrasto al fenomeno del bullismo e le sue derivazioni. L’obiettivo di questo evento è generare buone pratiche in città”. “I temi del bullismo e del cyberbullismo stanno purtroppo aumentando in maniera forte - ha detto l’assessore a welfare ed educazione Sara Funaro -. È importante che questo evento porti la voce dei giovani perché è sentendo la loro esperienza diretta che noi Istituzioni riusciamo a mettere in campo azioni pratiche in grado di dare risposte complessive e non parziali”. “In questo periodo in cui ci sono nuove emergenze giovanili - ha detto la consigliera metropolitana Letizia Perini -, tra cui il bullismo, anche in ambito scolastico, c’è una figura importante in un’ottica di contrasto che è quella dell’insegnante che deve avere gli strumenti adeguati per poter rispondere e placare momenti critici che si possono venire a creare, anche a scuola. Pertanto sono contenta che a questo evento partecipino anche tanti insegnanti”.

Niccolò Gramigni