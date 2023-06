A Firenze un concerto per ricordare Michela Noli

Firenze, 14 giugno 2023 - Un concerto per ricordare Michela Noli, la 31enne uccisa nel 2016 dall'ex marito e sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. L'appuntamento è per domani, dalle 19, negli spazi di UltraVox al parco delle Cascine a Firenze. L'iniziativa, parte del progetto "Per Michela" promosso da Toscana Aeroporti, sarà ad ingresso libero e coinciderà con la serata finale del Metropolitan Area Contest, concorso musicale per band giovanili della città giunto alla quinta edizione. Nel corso della serata, spiega una nota, le performance dei gruppi finalisti si alterneranno alle esibizioni di artisti più affermati, come Cecco e Cipo e i Maledetti Luna Park. Al termine dello spettacolo, una giuria di esperti valuterà i giovani in gara divisi in categoria junior, età media fino a 18 anni, e categoria young, età media fino a 22 anni, e assegnerà i premi in palio ai vincitori. L'evento, promosso in collaborazione con Le Nozze di Figaro, sarà anche occasione per presentare una proposta di legge contro il femminicidio nata dall'iniziativa di Paola Alberti e Massimo Noli, genitori di Michela Noli, che da otto anni lottano per cercare di evitare che altri casi di femminicidio possano accadere di nuovo. Attraverso questa proposta, infatti, si chiede che la stessa omissione di conoscenza diventi reato. Sarà anche allestito un gazebo di Artemisia Centro Antiviolenza. "Significa molto ritrovarci nuovamente in occasione di un'altra iniziativa del progetto 'Per Michela' - sottolinea Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti -. Significa che sempre più persone si vogliono unire all'impegno della lotta contro la violenza alle donne, ma purtroppo vuol dire anche che c'è ancora molta strada da fare, come dimostra la cronaca ogni giorno. Il palcoscenico della musica diventerà anche un luogo simbolo di solidarietà e cambiamento".