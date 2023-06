A Firenze torna 'Fiom in festa': tra gli ospiti Landini e De Palma

Firenze, 27 giugno 2023 – Ospiti importanti come il segretario della Cgil nazionale Maurizio Landini e il segretario generale della Fiom nazionale Michele De Palma. E poi dibattiti, musica, film. Sono i contenuti di 'Fiom in festa', la festa della Fiom Cgil in lungarno Soderini a Firenze che torna per il settimo anno dal 28 giugno al 1 luglio. Tanti i temi che saranno toccati come lavoro, diritti civili, antifascismo, immigrazione, sanità. Landini parlerà il 30 giugno: sarà intervistato da Corrado Formigli nel panel dal titolo 'Fondata sul lavoro'. Il segretario generale della Fiom nazionale Michele De Palma che interverrà l'1 luglio nel dibattito 'Ora per la futura umanità', insieme al presidente Arci Walter Massa, al presidente Anpi Gianfranco Pagliarulo, al presidente nazionale di Emergency Rossella Miccio e a padre Bernardo, abate di San Miniato al Monte a Firenze. "Siamo orgogliosi di continuare a organizzare una delle ormai purtroppo rare feste popolari - il commento del segretario generale della Fiom Cgil di Firenze, Prato e Pistoia Daniele Calosi -. Vogliamo offrire momenti di socialità, di svago e di riflessione, grazie all'impegno dei nostri straordinari volontari".