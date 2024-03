A Firenze la seconda edizione del premio "Anna Costanza Baldry”

Firenze, 6 marzo 2024 - Sabato 9 marzo 2024 alle ore 10, a Firenze nel quinto anniversario della prematura morte di Anna Costanza Baldry, psicologa e professoressa in psicologia sociale, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” si terrà l’evento conclusivo della seconda edizione del premio a lei dedicato. L’evento si terrà a Firenze, nella Sala Conferenze Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate (via dell’Oriuolo 24).

Il premio “Anna Costanza Baldry” è stato istituito dal Coordinamento Italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’Infanzia – CISMAI e da Terre des Hommes, in collaborazione con Artemisia Centro Antiviolenza, per far memoria del suo impegno personale e professionale dedicato alla ricerca universitaria nel dialogo con la pratica del contrasto alla violenza. Per la sua dedizione su questi temi è stata insignita nel 2015 del titolo di Ufficiale di Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In questa occasione si consegneranno i premi delle migliori tesi di laurea sul tema del maltrattamento e abuso a danno di minorenni, selezionati dalla Commissione composta da Fortuna Procentese, professoressa di psicologia sociale e di comunità Università Federico II – Napoli, presidente; Annunziata Bartolomei, assistente sociale esperta, docente UniRoma3; Daniela Diano, psicologa, psicoterapeuta, esperta CISMAI; Paolo Ferrara, giurista, esperto Terre des Hommes; Federica Giannotta, sociologa, esperta Terre des Hommes; Marinella Malacrea, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, esperta CISMAI; Elena Monetti, pedagogista, esperta in processi di accoglienza; Giovanni Visci, pediatra, neuropsichiatra infantile, esperto CISMAI. Tra le numerose tesi pervenute, a ricevere il riconoscimento saranno i lavori di: Linda Scali, Giulia Seccaroni, Sara Spada e Daniele Valsecchi.