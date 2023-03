A Firenze la convention nazionale di Federcongressi&eventi

Venerdì 3 e sabato 4 più di 300 professionisti della meeting industry italiana si riuniranno a Firenze per la 14a Convention nazionale di Federcongressi&eventi, organizzata con il supporto di Destination Florence Convention & Visitors Bureau e di Firenze Fiera. All’iniziativa inaugurale parteciperà, fra gli altri, il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Nel 2021 in Italia sono stati realizzati 86.438 eventi in presenza o in formato ibrido (partecipanti in parte in presenza e in parte collegati da remoto), registrando un aumento pari al +23,7% rispetto al 2020. I partecipanti in presenza sono stati 4.585.433 (+14,7% rispetto al 2020) e le presenze 6.798.425 (+16,3% rispetto al 2020).

"Questi primi mesi dell’anno confermano e rafforzano la ripartenza del mercato - osserva la presidente di Federcongressi&eventi, Gabriella Gentile - già avviata nel 2022. Ulteriore riprova del trend positivo è la grande affluenza di partecipanti a questa edizione della Convention, al cui successo contribuisce la scelta di una destinazione leader nel segmento del turismo sia leisure sia Mice, e simbolo della bellezza e dell’imprenditorialità italiana".