"A Firenze ci sono 450 minori soli Qui c’è una situazione esplosiva"

Esplosiva. Critica. La situazione migranti a Firenze rischia di andare fuori controllo. La preoccupazione del sindaco e dell’assessora al welfare è sempre più forte. All’uscita dal vertice in prefettura con il commissario per l’emergenza migranti Valerio Valenti si parla della "necessità di rivedere le convenzioni". Un aut aut. "Perché alle cifre imposte dal governo non si trova più chi sia disposto a gestire il servizio e offrire le strutture", dice Sara Funaro.

"Al commissario abbiamo fatto il quadro della situazione toscana – spiega Dario Nardella – A Firenze e nella città metropolitana si registrano le maggiori difficoltà". C’è un numero molto elevato di immigrati nei Cas, "centri a nostro avviso più difficili da gestire anche perché non sono pensati per dare risultati strutturali per accoglienza e integrazione". Nei Cas ci sono quasi 1.900 persone. Nel sistema Sai, di accoglienza e integrazione ce ne sono quasi 400. "Ma abbiamo fatto presente il problema molto serio dei minori non accompagnati, praticamente raddoppiati dal Covid a oggi: siamo a 450 solo nel perimetro del comune di Firenze". Funaro spiega che Firenze accoglie la metà dei minori di tutta la Toscana. "L’appello che avevamo fatto è avere la possibilità di avere un’accoglienza il più possibile diffusa sui territori della regione stessa. Gli arrivi dei minori sono 4-5 a notte – dice Funaro – Sono adolescenti, per cui in una fase estremamente delicata e minori complicati, con i quali anche gli operatori fanno uno sforzo immenso".

"Noi continuiamo a registrare una situazione estremamente complessa, anzi critica – incalza Nardella – Rispetto alla quale è necessario procedere con tempi più rapidi per concordare con i gestori le risorse, i tempi e l’individuazione di nuove strutture dove poter ospitare gli immigrati".

Per Nardella serve "un modello nuovo" perché quello "del decreto Cutro non è soddisfacente". "Il rischio è che aumenti in numero considerevole il numero di immigrati irregolari che escono fuori dalla protezione speciale e di quelli che perdono il riconoscimento di status di rifugiato", spiega il sindaco.

Insomma è necessario che venga messo in campo "un piano che consenta di favorire passaggio delle persone a occupate, visto che molte imprese chiedono manodopera che non si trova nel mercato del lavoro e che quasi sempre solo gli immigrati possono soddisfare". Ci si aspettano sviluppi per la prossima settimana. "Perché la situazione è molto seria".

Ilaria Ulivelli