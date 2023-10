"A Figline Incisa: passeggiata a Lucolena e minimoto nel weekend"

Il meteo favorevole invita a una passeggiata a Lucolena e al Castello di Querceto con una visita nelle cantine. È organizzata dalla Pro Loco Ficino. Il ritrovo è oggi alle 14,30 nella piazza di Lucolena Info 055.9125303 oppure 347.8709007 o 347.6741001, prolocomarsilioficino@gmail.com. Per chi invece preferisce i motori, è possibile testare le minimoto oggi e domani dalle 9 alle 18 in via Kennedy.