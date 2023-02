A far spesa con l’auto del Comune Il tribunale assolve i dipendenti: "Particolare tenuità dell’offesa"

Erano accusati di aver strisciare il badge e poi di essersi allontanati dall’ufficio per andare fare la spesa, svolgere altri lavoretti o fare colazione al bar. Qualcuno avrebbe usato anche l’auto di servizio per sbrigare commissioni personali. Ma per quindici dipendenti del Comune di Borgo San Lorenze sono cadute le accuse, a vario titolo, di truffa aggravata ai danni di ente pubblico e peculato. Il tribunale di Firenze ha assolto otto impiegati per la particolare tenuità dell’offesa: in altre parole il fatto storico esiste ma non è stato ritenuto di particolare importanza. Ciò comporta che l’assoluzione sarà iscritta sul casellario giudiziale e potrà pesare in eventuali futuri procedimenti. Gli altri sette sono stati assolti, come aveva sollecitato la stessa procura, con la formula piena: il fatto non sussiste. Il pm Leopoldo De Gregorio aveva chiesto condanne fino a 5 mesi per otto imputati, con l’attenuante del fatto lieve come entità del danno prevalente sull’aggravante. Altri due imputati avevano invece patteggiato la pena in sede di udienza preliminare. L’inchiesta era partita nel gennaio 2017 dopo le segnalazioni di alcuni cittadini che lamentavano le condizioni disastrose delle strade e dei giardini pubblici.