A Compiobbi la Festa di primavera E domani mostra canina e gara di torte

Fra degustazioni, mostre, musica e gare, Compiobbi si anima con la Festa di primavera, organizzata dalle associazioni del territorio. La Piazzetta delle botteghe propone il mercato di prodotti di qualità. Presenti anche gli stand della società Canottieri e di Emergency. E ancora l’"immersione nel bosco" e la raccolta delle erbe spontanee. Alle 15 apre lo studio Buonarroti con le macchine combinatorie. Per i bambini: fantabus del Teatro solare e la ginkana in bici. Si replica domenica con in più la mostra canina, le lezioni di cucina, la gara di torte e il ballo country. Per il ciclo "Musei per tutti", parte oggi "Memorie sonore on-site" con la visita guidata alla scoperta dei suoni antichi dell’area archeologica, attività adatta anche alle persone non vedenti. E domani tornano anche i laboratori per bambini.