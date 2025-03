A colpi di spezie. Oggi un cooking show con tre giovani chef

Sapori e odori multietnici si uniscono nel terzo appuntamento del progetto comunale "Incontriamoci": oggi alle 18 all’Istituto Giorgio Vasari di Figline, ’A colpi di spezie’ si svolgerà come un cooking show con assaggi aperto al pubblico (su prenotazione). Vedrà ai fornelli Tze’ela Rubinstein, Hafiz Muhammed Gayyaz e Shady Hasbun, tre giovani chef rispettivamente di origine israeliana, pachistana e palestinese pronti a raccontarsi attraverso i piatti della loro tradizione. I ragazzi della classe quarta dell’indirizzo accoglienza turistica dell’alberghiero illustreranno le proprietà benefiche delle spezie e presenteranno un profumatore per ambienti, sempre a base di spezie, realizzato nel laboratorio di chimica della scuola. L‘evento è organizzato in collaborazione con Libera-presidio Giovanni Spampinato. Per prenotazioni telefonare al 331.1340385.

Ma.Pl.