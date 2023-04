A colloquio con Ferdinando Panciatichi Ximenes "Dall’amore per arte e natura, il mio castello da favola"

Quando è nato?

"Nel 1813 a Firenze da Margherita Rosselmini e Leopoldo Panciatichi".

Come è diventato famoso?

"Mi ha reso immortale Sammezzano, costruito dal 1853 al 1889".

Come le è venuta l’idea?

"Ho letto molti libri sull’arte del Medio Oriente, senza esserci mai stato".

Ci può dire un po’ della sua vita?

"Nel 1840 la mia famiglia era la 4ª più ricca di Firenze. Nel 1864 comprai la prima sequoia a 224 lire. Amo l’arte e la letteratura, a partire da Dante Alighieri: ho inserito molte sue citazioni nel mio castello".

Come ha immaginato Sammezzano?

"Come un posto unico. Scrissi alcune frasi sulle architravi, tra cui “Pudet dicere sed verum est publicani scorta – latrones et proxenetae italiam capiunt vorantque nec de hoc doleo sed quia mala“ ovvero “Mi vergogno a dirlo, ma è vero, l’Italia è in mano a ladri, meretrici e sensali, ma non di questo mi dolgo, ma del fatto che ce lo siamo meritato“. Una frase attuale".

Come ha creato un parco così?

"Mi sono fatto spedire sequoie secolari dall’America del Nord insieme a piante diverse per creare un ecosistema unico".