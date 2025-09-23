A Campo di Marte. La Tartaruga, rabbia dopo un’altra spaccata

FIRENZENella notte tra domenica e lunedì nel quartiere di Campo di Marte, da poco inserito tra le zone rosse, si è consumata un’altra spaccata. A farne le spese è stato di nuovo il negozio "La Tartaruga Gadgets" di viale dei Mille, già preso di mira da ladri un anno fa. Secondo quanto ricostruito, un uomo ha colpito la vetrata del locale con un tombino usato come ariete, riuscendo così a sfondarla e a intrufolarsi all’interno. Il ladro ha cercato denaro nella cassa ma non ha trovato nulla: la titolare, dopo il precedente episodio, aveva deciso di non lasciare più fondi all’interno del negozio. L’uomo è riuscito a recuperare una manciata di monete da venti centesimi e un espositore di bigiotteria, prima di darsi alla fuga. Sul posto è intervenuta la polizia. "In cinquant’anni non abbiamo mai usufruito dell’assicurazione, eppure questa è la seconda volta in un anno che ci colpiscono", racconta amareggiata Costanza Pierbattista, titolare del negozio. "Siamo stanchi: dal Comune di Firenze, dalla sindaca e dagli assessori ci aspettiamo una presa di coscienza che il problema sicurezza esiste davvero, non sono solo nostre percezioni. E le associazioni di categoria, dove sono?". L’episodio avviene in una zona già segnalata come "rossa" per i ripetuti episodi di criminalità e degrado, ma i commercianti continuano a denunciare controlli insufficienti. "Abbiamo paura – aggiunge Pierbattista – giriamo con lo spray al peperoncino, non ci sentiamo sicuri nemmeno ad andare a prendere la macchina al parcheggio la sera. È diventata una situazione insostenibile. Servono maggiori controlli, è insostenibile lavorare in queste condizioni".

Rossella Conte