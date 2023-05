A Campi vince la politica rionale

Non è più alla ribalta la politica nazionale, nemmeno quella regionale ma sembrano aver conquistato peso le circoscrizioni, il voto del porta a porta. Questo racconta una tornata elettorale quanto mai fluida e frammentata che poggia il proprio consenso su logiche da quartiere.

Tutti si sono alleati con tutti e divisi tra tutti. Ma con il ballottaggio alle porte che dirà chi sarà il nuovo sindaco, successore di Emiliano Fossi ora segretario del Pd d’area Schlein, i conti si devono fare con la calcolatrice su una mano e il foglietto delle possibili alleanze sull’altra.

Le vendette, grandi e piccole, si consumeranno purtroppo nelle riunioni frenetiche di queste ore e dentro le urne.

Perdere per i dem sarebbe un’onta, soprattutto dopo il congresso che ha sancito la voglia di voltare pagina rispetto al vecchio corso (ma che deve tramutarsi in fatti), e con in sella l’uomo più in vista di Campi e del partito. La mancata alleanza con l’area più moderata è costata qualcosa come duemila preferenze (mica noccioline), quelle che servirebbero per dormire sonni tranquilli. L’ex assessore Nucciotti (con tanto di endorsement di Italia Viva, anche loro però pro nuova pista) è diventato l’uomo che tutti corteggiano, ago della bilancia del ballottaggio. Sinistra e Cinquestelle hanno da perdere meno, se non altro non certo la faccia perché hanno già raggiunto un ottimo risultato.

E quell’ondata di voti sprecati dalle Destre, quasi seimila, dove finiranno? Magari anche al Pd sul filo dell’equidistanza invocata visto che l’appello dell’ultim’ora del candidato di Lega e Forza Italia (Gandola) ribadisce solo la netta chiusura al comunismo ma lascia una sostanziale libertà di voto. Eppure le elezioni in provincia rappresentano un primo banco di prova per il futuro del capoluogo, capaci di tastare il polso agli schieramenti. Sicuramente al centrodestra, che può entrare in partita solo se trova una leadership credibile ed evita personalismi inutili. C’è la luna dietro il dito, insomma. Ma la considerazione più amara sono i numeri del partito più rappresentativo. Quello del non voto. Di solito sono le Politiche ad attrarre meno, anche se stavolta rappresentavano un appuntamento storico. Eppure vedere che a Campi a settembre entrò nell’urna il 69% e rotti degli aventi diritto e stavolta appena il 51,9 fa amarezza e sottolinea ancora la distanza della politica dalla gente, un varco che ormai appare incolmabile.