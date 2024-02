A Calenzano si valorizzano le diversità e le pari opportunità

Dopo essere diventata società Benefit nel 2021 Probios, realtà leader in Italia nell’alimentazione salutistica e biologica con sede a Calenzano, taglia un nuovo traguardo. L’azienda ha conseguito la Certificazione parità di genere Uni Pdr 125, diventando azienda ’Gender Equality’, che valorizza e tutela cioè la diversità e le pari opportunità nel proprio ambiente di lavoro eliminando ogni forma di discriminazione e violenza per motivi legati al genere. Temi, questi - sottolinea Renato Calabrese amministratore delegato di Probios - che l’azienda porta avanti dal 1978 "mettendo al primo posto la valorizzazione delle diversità e l’empowerment femminile". Nello specifico il programma di gender equality intrapreso dall’azienda si pone ambiziosi obiettivi tra cui creare un mondo del lavoro più equo in termini di pari opportunità di carriera ed equità retributiva, sostenere l’incremento dell’occupazione femminile, agevolare la partecipazione e la permanenza delle donne nel contesto lavorativo. I risultati, in effetti, si vedono: più del 70% dei dipendenti Probios è composto da donne che ricoprono quasi la metà delle posizioni apicali. Particolare attenzione viene data ai neogenitori, che hanno in dotazione orari flessibili e smart working. Un ruolo importante è quello dell’informazione e della formazione dei dipendenti sui temi dell’inclusione, parità di genere e valorizzazione delle differenze.