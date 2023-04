A caccia di terni sperando nello stadio

Roberto

Fancelli

Sulla questione dello stadio di Firenze vale davvero il motto del grande fiorentino Gino Bartali: "L´è tutto sbagliato, l´è tutto da rifare". L’impianto progettato tra il 1929 e il 1932 ad opera dell’architetto Pierluigi Nervi rappresentava un’opera iconica dell’ingegneria del calcestruzzo, ma oggi è soltanto un vecchio impianto malmesso, storico ma senza particolare attrattiva se non per la Fiorentina.

Il restauro è divenuto un caso non solo nazionale: il "Giovanni Berta", poi "Comunale" e dal 1991 "Artemio Franchi" ha subito in occasione dei Mondiali di calcio di Italia 90 una profonda ristrutturazione e un rinnovamento (in peggio): campo ribassato, eliminazione della pista di atletica e l’inserimento dei parterre. Nonostante progetti, promesse, discorsi, lo stadio Artemio Franchi di Firenze è finito anche nel mirino della Commissione Ue.

Previsioni? Proviamo la fortuna con questi numeri da giocare per tre estrazioni e gli auguri di buon compleanno a Giancarlo Antognoni capitano e unico 10 di Firenze: 10-29-37. L’oroscopo: Ariete 4 24, Toro 55 71, Gemelli 22 29, Cancro 23 35, Leone 34 77, Vergine 28 90, Bilancia 19 20, Scorpione 36 38, Sagittario 64 71, Capricorno 3 47, Acquario 69 73, Pesci 27 90.

I numeri di Chiara: terno d’oro 16 70 90 da giocare a Roma e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona: Caterina 16 22 66, Celestina 34 7 41, Demetria 61 16 6, Eleonora 40 44 49, Giuditta 26 38 59, irene 62 18 58, Valeria 38 18 81, Anselmo 12 21 81, Celestino 51 6 3, Demetrio 52 44 14, Ermanno 86 19 11, Giorgio 25 14 28, Roberto 15 37 52, Walter 25 7 32. L’aforisma della settimana scelto da Mario: "Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie… Lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità". Oriana Fallaci. 11-58-80.