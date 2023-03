A Barcellona tappa finale del progetto sulla biodiversità: Anci Toscana è capofila

La conferenza ha il titolo "I servizi ecosistemici nella pianificazione territoriale"

Firenze, 22 marzo 2023 – A Barcellona è in programma domani l'evento finale del progetto europeo interregionale Progress, sulla biodiversità: a coordinare i lavori è Anci Toscana. Un tema di grande attualità, sottolinea una nota di Anci Toscana, sul quale si sono impegnati nel tempo atenei, centri di ricerca e associazioni di sei diversi paesi, guidati come capofila da Anci Toscana. La conferenza "I servizi ecosistemici nella pianificazione territoriale" si terrà alla sede della Commissione europea a Barcellona, per condividere le esperienze di gestione delle politiche regionali sulla biodiversità: partecipano, oltre ai rappresentanti di Anci Toscana, della Regione Toscana e della regione Catalogna che ospita l'evento, anche delegazioni irlandesi, ungheresi, lettoni e romene, insieme al direttore del programma Interreg Europe Erwin Siweris. Durante la conferenza verranno illustrati i risultati finali del progetto, che ha visto le regioni partner scambiare informazioni e conoscenza sulle loro politiche pubbliche e le iniziative a favore della protezione della biodiversità. "Il principio di sostenibilità è da sempre un faro per le politiche della Regione Toscana - spiega l'assessore a Urbanistica e Mobilità Stefano Baccelli che parteciperà all'evento - Sarà per noi prezioso poter comprendere la metodologia seguita e l'esperienza acquisita dal progetto, come momento di conoscenza su un tema di comune interesse, complementare al nostro obiettivo di contenimento del consumo di suolo, e di confronto quindi con quanto abbiamo già costruito e con quanto stiamo ancora costruendo in Regione Toscana". "Il progetto Progress ha dimostrato, attraverso lo scambio di pratiche virtuose - spiega Beznik Mehmeti di Anci Toscana e project manager - il valore strategico dei servizi ecosistemici per favorire percorsi di sviluppo sostenibile nelle aree interne e montane e, al contempo, promuovere la conservazione dell'ambiente naturale, migliorando così la qualità della vita delle comunità locali". Diversi casi di successo del progetto sono segnalati: tra questi la protezione degli insetti impollinatori in Irlanda, le comunità del cibo in Garfagnana, la piattaforma catalana sviluppata per mappare i servizi ecosistemici e includerli nella pianificazione territoriale. I partner del progetto europeo Interreg Progress sono l'Associazione dei Comuni Toscani (Anci Toscana, Italia) in qualità di capofila, il Centro di ricerca forestale Creaf (Catalogna), la Regione delle Midlands (Irlanda), l'Università Tecnica di Riga (Lettonia), L'Agenzia di Sviluppo di Tolna (Ungheria) e l'Università di Craiova (Romania).