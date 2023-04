A 82 anni sul ’ring’ per salvare la borsa: respinto l’aggressore

A 82 anni si è difesa con le unghie e grande determinazione pur di non farsi strappare la borsa da un uomo che l’aveva sorpresa nell’androne di casa. C’è riuscita, l’aggressore però non ha avuto scrupoli a colpirla con un cazzotto in faccia, altri pugni e schiaffi, fino a farla cadere dalle scale. E’ successo in un condominio di via Santa Stefano in Pane, a metà pomeriggio. La donna stava rincasando, lo sconosciuto si è ’accodato’ a lei al portone di ingresso, non ancora richiuso a scatto. La pensionata all’ascensore, si è sentita afferrare da dietro, ha cercato di di scrollarsi il bandito, di non soccombere, non ha mollato la borsa con conseguenze non gravi: diagnosi e prognosi non sono rilevanti e la donna ha fatto denuncia. Circostanza importante: agenti delle Volanti hanno trovato sul posto un telefonino; potrebbe essere dell’aggressore, o il ‘bottino’ di uno dei tanti colpi in strada che si sono infittiti in modo esponenziale e insopportabile.

